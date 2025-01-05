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обновлено 09:35

В Таганроге 10 домов остались без тепла из-за порыва на сетях

Утром 5 января в Таганроге произошел порыв на сетях в районе ул.Нестора Кукольника. Как сообщила глава приморского города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале, по этой причине без тепла остались десять жилых домов по ул.Сергея Лазо.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В настоящее время аварийные бригады уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Срок их завершения не уточняется.

Ранее в Таганроге произошла авария в котельной по ул.Ленина, 220. В результате без отопления оставались жители микрорайона «Дубки» и домов по ул.Ленина, а также Лазо. По словам госпожи Камбуловой, вечером 4 января работы завершили. Тепло начало поступать в дома горожан ночью.

Анастасия Казуков

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