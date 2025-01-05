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Коммерсантъ FM
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В США умер послуживший прототипом для персонажа мультфильма «Шрек» ослик Перри

Ослика Перри, который стал прототипом для Осла из серии мультфильмов «Шрек» усыпили в США из-за болезни. Ему было 30 лет. Животное несколько месяцев страдало от боли в копытах, рассказала ухаживавшая за ним Дженни Киратли.

Ослик Перри

Ослик Перри

Фото: @bpdonkeys

Ослик Перри

Фото: @bpdonkeys

О смерти Перри сообщил американский проект Barron Park Donkey Project, который содержит ослов в городе Пало-Альто в штате Калифорния. «За свою долгую жизнь здесь Перри завоевал сердца сообщества Бэррон-Парка и далеко за его пределами благодаря своему вкладу в фильм «Шрек» в качестве модели для персонажа Осла в фильме»,— говорится на странице организации в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

В Бэррон-Парке ослик Перри жил с 1997 года. Смотрительница парка Дженни Киратли рассказала местному изданию Palo Alto Online, что Перри пришлось усыпить «из-за мучительной боли, которую он испытывал». У ослика был диагностирован ламинит — воспаление мягкой ткани между копытным рогом и копытной костью. По словам Дженни Киратли, сотрудники парка перепробовали множество методов, чтобы облегчить боль Перри, включая иглоукалывание и массаж. «Но в начале этой недели стало очевидно, что его состояние не улучшается»,— рассказала она.

Говорящий Осел — один из главных героев серии мультфильмов «Шрек», первая часть которой вышла в 2001 году. Мультфильм собрал в мировом прокате $487 млн. «Шрек» был номинирован на премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий и получил награду за лучший полнометражный анимационный фильм.

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