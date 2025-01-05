«Покровские», садоводы и Кучугуры

В 2024 году граждане обжаловали генпланы, ФАС «ломала» крупные госзакупки и выявляла картельные сговоры, прокуратура изымала в собственность РФ бизнес-активы, садоводы отстаивали землю, а власти одного из районов Кубани пытались снести крематорий. Год был интересным на дела, которые имеют существенное значение для правоприменительной практики по гражданским спорам.

Конституционности захотелось

3 декабря Краснодарский краевой суд оставил без изменения решение Каневского районного суда от 9 февраля, вынесенное по иску Генпрокуратуры к бенефициарам агроконцерна «Покровский», работавшего на Кубани и Дону. По итогам процессов в доход государства обращены 22 компании, входящие в холдинг, стоимостью 9 млрд руб. Основанием для взыскания стали действия главного бенефициара концерна Андрея Коровайко, который, как установили суды, в период работы в аппарате полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (2001–2004) вопреки запретам антикоррупционного законодательства вел предпринимательскую деятельность. Это второе дело по изъятию имущества концерна. 23 октября минувшего года Лабинский райсуд забрал в пользу казны доли и акции компаний, входящих в холдинг, на 500 млрд руб. Сейчас дело находится в Верховном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках рассмотрения иска ответчики попытались заручиться поддержкой Конституционного суда (КС) и защититься сроками исковой давности. Каневской суд посчитал, что в данном случае сроки давности применяться не должны, так как речь идет о защите интересов общества и государства. Краевой суд услышал доводы ответчиков, отметив, что в судебной практике сложились взаимоисключающие подходы по этому вопросу, и впервые за всю историю своей работы решил обратиться за разъяснениями в КС.

Конституционный суд решил, что с учетом значимости проблемы коррупции сроки давности по антикоррупционным искам Генпрокуратуры применять не следует, вместе с тем изъятия не должны касаться третьих лиц, не участвовавших в коррупционных схемах, не знавших об источнике происхождения такого имущества, но вступавших в правоотношения с коррупционером.

После обозначения КС этой позиции крайсуду ничего не оставалось, кроме как удовлетворить требования Генпрокуратуры. Очевидно, что теперь по этому «маршруту», расписанному КС, будут решаться и иные антикоррупционные споры. В частности, Каневской суд рассматривает третий поданный по тем же основаниям иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства записанных на экс-бенефициаров концерна «Покровский» земельных участков разного вида, жилых и нежилых помещений, автостоянок и долей в них в Краснодарском крае и Ростовской области. В общей сложности требования Генпрокуратуры содержат 633 позиции.

Кроме того, 30 сентября по антикоррупционному иску Генпрокуратуры было возбуждено еще одно громкое дело аналогичного характера. Ведомство предъявило требования об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и группы других лиц. По версии надзорного ведомства, Александр Чернов якобы использовал свое положение и судейские полномочия для капитализации собственных активов. Доказательства противоправности его действий пока правоохранителями публично не приводились. После неоднократной передачи дела из инстанции в инстанцию Верховный суд (в связи с особым статусом ответчика в судебной системе Кубани) передал дело в другой регион — иск рассмотрит Красногорский городской суд Московской области.

Дело сочинских садоводов

Вторым значимым для правовой системы в целом, инициированным на Кубани, стало дело сочинских садоводов из СНТ «Меркурий». Они (их правопредшественники) в конце 80-х годов получили земельные участки от местных властей. Наделы были зарегистрировали в Росреестре, после этого земли неоднократно переходили из рук в руки, и все это время госорганы продолжали регистрировать переходы этих прав в госреестре недвижимости. В 2021 году прокуратура пришла к выводу, что земли (участки площадью по 4–8 соток) на территории СНТ «Меркурий» относятся к территории Сочинского нацпарка, таким образом, их выделение произошло с нарушением законодательства. Ведомство добилось в судах признания прав владельцев земель отсутствующими.

Граждане обратились в КС с жалобами на то, что изъятие сопровождалось искажением трактовок закона со стороны прокуратуры и судов. Они заявили, что участки были предоставлены муниципальными актами, а права на них зарегистрированы уполномоченными органами. Они считают, что не должны нести ответственность за ошибки госорганов. Кроме того, они полагают, что прокуратура использовала ненадлежащий способ защиты права. Особый привкус делу придало то, что за несколько дней до рассмотрения заявления садоводов в КС в СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах появились сообщения о возбуждении уголовного дела о хищении 18,6 га земель Сочинского нацпарка стоимостью 1 млрд руб. организованной преступной группой. Коллегия КС 5 декабря провела слушания и удалилась обдумывать решение по спору, которое будет оглашено позднее.

В этом году на Кубани прокуратура продолжила системную работу по изъятию земельных участков на Черноморском побережье. Самыми громкими стали земельные дела курортного поселка Ольгинка Туапсинского района. В первом по иску Генпрокуратуры у граждан были изъяты 42 участка общей площадью 9 га. Туапсинский районный суд 24 августе 2023 года решил, что местная администрация продала земли, имеющие статус курортных территорий, вернув весь массив в собственность края. 19 марта Краснодарский краевой суд, а 29 октября Четвертый кассационный суд оставили это решение без изменений. Ответчики намерены дальше биться за свои участки в Верховном суде.

Сейчас на рассмотрении Туапсинского райсуда находится еще один аналогичный иск прокуратуры — по 65 участкам. Среди ответчиков оказались члены семьи скандально известной экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Курс — на деприватизацию

Верховный суд 19 сентября поставил точку в инициированном прокуратурой края деле об отмене результатов 1990 года приватизации Краснодарского завода металлоконструкций (КЗМ). Надзорное ведомство обосновало свои требования тем, что стратегические мощности завода, необходимые для импортозамещения были незаконно выкуплены до принятия закона РСФСР о собственности. Суды квалифицировали действия по отчуждению имущества госпредприятия, в результате которых был прекращен выпуск уникальных для ОПК станков, как злоупотребление правом.

Также со ссылкой на нарушение приватизационного законодательства прокуратура добилась возврата государству базы отдыха «Лазурь» в поселке Бжид Туапсинского района (бухта Инал), принадлежавшей госпредприятию «Краснодарское станкостроительное производственное объединение КСПО им. Г. М. Седина» (КСПО им. Седина). Решение 21 октября принял Арбитражный суд Краснодарского края, а 5 декабря его оставил без изменений Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

31 октября Арбитражный суд Кубани по иску Генпрокуратуры изъял у владельцев в собственность РФ акции Агрокомбината «Тепличный», расположенного рядом с хутором Ленина. Основанием для изъятия стали нарушения при его приватизации, допущенные краевыми властями более 30 лет назад. Суд признал действия акционеров тепличного комплекса, участвовавших в приватизации, — недобросовестными. Акционеры продолжают борьбу в апелляционной инстанции.

Краснодарская администрация вернула в свою собственность участок площадью 15 га на ул. Парусной. В 2008 году эта земля была выделена федерации технических видов спорта для строительства автодрома «Белая стрела». Однако в 2014 году федерация передала ее юрлицу в счет погашения займа. После этого частники решили вопрос с изменением целевого назначения участка на строительство многоэтажных домов. Эту схему суд расценил как способ обхода установленных законом публичных процедур по предоставлению участков публичной собственности для жилищного строительства. Точку в деле 21 ноября поставил Верховный суд.

Все идет по генплану

Жители Калининского переулка Краснодара пытаются оспорить часть генплана, которая регулирует трассировку трамвайной линии к микрорайону Губернскому. Один из ее отрезков — от ул. Российской (куда ветка будет выходить с ул. Красных Зорь) до ул. Восточно-Кругликовской — было решено прокладывать по переулку Калининскому и далее — через улицы 1-го Мая и Дачную. А это в перспективе грозит изъятием у собственников земельных участков для муниципальных нужд. Ответчиками по делу выступают: администрация и городская дума Краснодара и крайпрокуратура.

Своим доводом жители переулка считают, что схема трассировки будущей трамвайной линии, утвержденная в генплане 2020 года, не соответствует той, которая выносилась на общественные обсуждения. Суды этот довод отклонили, отметив, что регламентация градостроительной деятельности в первую очередь имеет целью обеспечение комфортных условий проживания и должна в комплексе учитывать государственные, общественные и частные интересы. 17 апреля решение по делу вынес Краснодарский краевой суд, а 21 июля это его оставил в силе Третий апелляционный. Сейчас граждане готовятся обжаловать эти решения в кассационную инстанцию.

Жители поселка Кучугуры Темрюкского района Кубани обжалуют поправки в генплан, которые вывели принадлежащие им участки под индивидуальное жилищное строительство в земли под сельхозиспользование. Дело рассматривает Темрюкский районный суд, ответчиком выступает районная администрация. Изменения касаются свыше 3,3 тыс. участков приморской зоны площадью 79,6 га. Чиновники убеждают, что выполняют доктрину продовольственной безопасности России. Истцы заявляют, что нарушены их права, а поправки являют собой завуалированную форму изъятия земель для муниципальных нужд. Ситуация привлекла внимание председателя СКР Александра Бастрыкина, его ведомство с лета ведет проверку этой истории, к каким-либо выводам следователи пока не пришли.

Сыграем в монополию

Краснодарское УФАС обнаружило картельный сговор четырех перевозчиков, с помощью которого они получили муниципальные контракты на перевозку краснодарских школьников на 620 млн руб. Ведомство расценило их действия как имитацию конкуренции на аукционах с целью удержания цен на торгах. Попытки перевозчиков обжаловать выводы ФАС оказались безуспешными. 10 июля Арбитражный суд Краснодарского края признал решение антимонопольной службы законным, а 16 октября Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Также ведомство сочло рекламу ресторанов «Ёбидоёби» на Кубани оскорбительной и непристойной, и привлекло франчайзи к административной ответственности. В частности, антимонопольщиков смутили наборы роллов под наименованиями «Куни Ли» и «Ваху Яки». Владелец ресторанов оспорил это решение УФАС, но суд указал, что такая реклама недопустима «ввиду нарушения общепринятых правил приличия».

20 ноября ФАС по жалобе крупнейшего игрока российского телеком-рынка — ПАО «Ростелеком» — установила нарушения при проведении закупочных процедур по развитию аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в Краснодарском крае. Антимонопольное ведомство решило, что заказчик ограничил конкуренцию, предъявив к потенциальному исполнителю необоснованные требование. В итоге служба приняла решение об отмене закупки стоимостью 1,2 млрд руб. Организатор конкурса обжаловал это решение в Арбитражном суде Москвы, дело пока не рассмотрено судом.

И другое

Краснодарский краевой суд 10 октября установил, что экс-директор лагеря «Смена» в Анапе и экс-депутат Заксобрания Николай Иванюшкин вывел в пользу своих знакомых 24 участка, входивших ранее в территорию лагеря, а также несколько хозобъектов. Но в связи с тем, что госорганам удалось вернуть ряд участков в собственность РФ, размер взыскания с него был снижен со 122 млн руб. до 53 млн руб.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 8 октября вернул на пересмотр дело о признании недействительным пожертвования банкротившегося девелопера «Сады Киви» доли в детсаду «Золотой ключик» в пользу Сочи. Соцобъект в Дагомысе застройщик возвел в партнерстве с двумя другими компаниями. «Сады Киви» передали свою долю в нем муниципалитету в обмен на выдачу разрешения на строительство апарт-комплекса в Адлере. Однако адлерский проект был сорван из-за иска Генпрокуратуры, «Сады Киви» разорились. И теперь кредиторы требуют от Сочи возмещения затрат на строительство детсада, добиваясь внесения соответствующих средств в конкурсную массу.

Арбитражный суд Ставропольского края продолжает рассматривать иски московской автосервисной компании «ДримКар» и ставропольского «Интеграла» к кубанскому автодилеру ГК «СБСВ-Ключавто», который купил у них автосалон и сервисный центр. Бывшие владельцы заявили права на имевшееся там оборудование и уже смогли отсудить большую его часть у дилера. Теперь же они взыскивают с «СБСВ-Ключавто» доходы, полученные от его использования, в размере 0,8 млрд руб.

Кубанский перевозчик не смог оспорить расторжение договора между ним и «Яндекс Go». Агрегатор в одностороннем порядке разорвал отношения с таксопарком из-за резких выражений, допущенных его директором при общении со специалистами техподдержки. Ссылки владельца таксопарка на то, что при вынесении решения не было учтено доминирующее положение «Яндекса» на рынке и злоупотребление им, не нашли понимания в Арбитражном суде Москвы, который отказал перевозчику в иске 13 июня. Точку в деле поставил Арбитражный суд Московского округа, который своим кассационным определением от 27 ноября оставил это решение в силе.

Власти Крымского района добиваются в Арбитражном суде Кубани сноса нового крематория в станице Варениковской. Они считают его самостроем. Сейчас по делу проводится экспертиза.

Кубанскому молочно-товарному комплексу (МТК) не удалось взыскать с властей Краснодарского края и РФ 413 млн руб. в счет возмещения ущерба после введения в 2014 году карантина. Компания заявила, что карантин помешал ей получать и продавать молоко завезенных из США высокоудойных коров. Но суд посчитал действия производителя, который ввез в РФ животных вопреки предупреждениям ветеринаров, недобросовестными. Сначала 12 декабря 2023 года МТК в иске отказал Арбитражный суд Краснодарского края, а затем не увенчались успехом длившиеся весь 2024 год попытки агрофирмы обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях.

В Геленджикском городском суде 2 ноября пациент взыскал со стоматологической клиники почти 4 млн руб. из-за некачественно оказанных услуг, которые теперь ему предстоит потратить на длительное лечение. Клиника пытается добиться пересмотра решения в апелляции

Михаил Волкодав