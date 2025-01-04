СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусами в центре Перми

Следователями СО по Ленинскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю по факту ДТП с участием автобусов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как сообщается в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю, установлено, что вечером 4 января в центре Перми на перекрестке улиц Ленина и Попова столкнулись два пассажирских автобуса. По данным МЧС, в ДТП пострадали 6 человек, в том числе один ребенок. Пятеро пострадавших госпитализированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «МЧС Пермского края» Фото: telegram-канал «МЧС Пермского края»

Сейчас продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи производят осмотр места происшествия и транспортных средств, изымают объекты, имеющие значение для следствия, назначают необходимые судебные экспертизы, допрашивают свидетелей и очевидцев. Уголовное дело по факту ДТП возбуждено по указанию руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.

Также проверку по факту ДТП организовала прокуратура Ленинского района Перми. Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров. Кроме того, как сообщается в telegram-канале региональной прокуратуры, на контроль поставлен ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.