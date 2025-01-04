Полиция Дании расследует появление 20 дронов недалеко от Копенгагена

Датская полиция начала расследование после появления неопознанных дронов над портом Кёге близ Копенгагена. Очевидец вызвал полицию, сообщив о 20 беспилотниках. Прибывшие на место полицейские обнаружили четыре дрона, сообщает Associated Press.

Очевидец рассказал полицейским, что беспилотники поднялись в воздух и на большой скорости улетели в сторону залива Кёге. Сейчас полиция выясняет точное количество дронов и личности их владельцев, так как разрешений на полеты в этом районе не выдавалось.

В декабре о десятках неопознанных БПЛА сообщали американские СМИ. Жалобы на светящиеся дроны поступали от жителей Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута, Пенсильвании, Мэриленда и других штатов. По данным СМИ, БПЛА были замечены не только над стратегически важными объектами в США, но и над американскими базами в Германии и Великобритании.

Подробнее об этом — в материале «Дроны взмыли над востоком».