В Верхнеуслонском районе в ДТП с «БМВ» и «Ладой» погиб человек

В Верхнеуслонском районе Татарстана произошло ДТП с участием «БМВ» и «Лады». В столкновении погиб 1 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ДТП произошло на трассе Казань — Ульяновск. По предварительным данным, водитель «БМВ» не выбрал безопасную скорость. В результате произошло столкновение с «Ладой». От удара машину выбросило на полосу, где она столкнулась со встречным автомобилем.

В результате ДТП пассажир «Лады» скончался. Водителя машины и пассажира встречного автомобиля госпитализировали.

Диана Соловьёва