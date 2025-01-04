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В Верхнеуслонском районе в ДТП с «БМВ» и «Ладой» погиб человек

В Верхнеуслонском районе Татарстана произошло ДТП с участием «БМВ» и «Лады». В столкновении погиб 1 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ДТП произошло на трассе Казань — Ульяновск. По предварительным данным, водитель «БМВ» не выбрал безопасную скорость. В результате произошло столкновение с «Ладой». От удара машину выбросило на полосу, где она столкнулась со встречным автомобилем.

В результате ДТП пассажир «Лады» скончался. Водителя машины и пассажира встречного автомобиля госпитализировали.

Диана Соловьёва

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