Ярославский суд конфисковал у москвича автомобиль за пьяное вождение

В Ярославской области Брейтовский суд конфисковал у 49-летнего жителя Московской области машину Land Rover, которой он управлял в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Фото: Прокуратура Ярославской области Конфискованный автомобиль

Фото: Прокуратура Ярославской области

Суд установил, что в сентябре 2024 года водитель сел за руль автомобиля в состоянии опьянения и при движении задним ходом по дороге Углич-Некоуз-Брейтово въехал в припаркованную машину. ДТП оформили сотрудники ГИБДД. При этом в 2023 году водителя привлекали к ответственности за аналогичное деяние.

Суд признал жителя Московской области виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Он должен будет выплатить штраф 200 тыс. руб. и не сможет на протяжении 1 года и 10 месяцев садиться за руль. Его транспортное средство конфисковано в доход государства.

Алла Чижова