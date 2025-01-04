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Главе СК РФ доложат о нерасселении жильцов аварийного дома в Чебоксарах

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в Чебоксарах. Об этом рассказали в Информационном центре СК РФ.

В приемную Александра Бастрыкина во «ВКонтакте» обратилась жительница Чувашии. Женщина сообщила, что многоквартирный дом 1966 года постройки по ул. Социалистической в Чебоксарах пять лет назад признали аварийным из-за высокого износа конструкций. На стенах здания образовались многочисленные трещины, а кровля находится в ненадлежащем состоянии. В доме периодически отключается теплоснабжение.

Срок расселения аварийного дома установлен только на 2030 год. Жильцам предложили переехать в жилые помещения из маневренного фонда. Сообщается, что они находятся в непригодном состоянии.

В СК по Чувашии по данному факту проводилась процессуальная проверка, в возбуждении уголовного дела отказали. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по республике Александру Полтинину представить доклад о результатах проверки и основаниях принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Диана Соловьёва

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