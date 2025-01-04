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Коммерсантъ FM
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Мэры крупнейших городов Молдавии потребовали компенсаций за рост энерготарифов

Мэры молдавских городов Кишинев и Бельцы потребовали у властей компенсации за двукратное увеличение тарифов на электроэнергию. Сообщения с требованиями к правительству мэры опубликовали на своих страницах в социальных сетях.

«Предложение заключается в том, чтобы в настоящее время эти повышения покрывались за счет государственных средств, чтобы у конечных потребителей не было повышенных счетов в холодное время года, а в теплое время года, когда у людей нет счетов за отопление, эти расходы покрывались. В то же время предлагаем правительству, чтобы гражданам и экономическим агентам не отключали газ и электричество, если у них накопились долги по счетам»,— написал мэр Кишинева Иван Чебан в своем Telegram-канале.

Мэр города Бельцы также выступил с требованием к правительству. «Требуем от правительства решительных мер по компенсации городу ущерба, допущенного в результате некомпетентной политики в области обеспечения энергетической безопасности страны»,— написал глава города Александр Петков в своем Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Энергокризис в Молдавии возник после прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Дефицит газа вынудил правительство Молдавии переключиться на более дорогие поставки из Румынии. Остановка транзита затронула и Приднестровье, жители которого столкнулись с массовым отключением электричества.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Остановка транзита потушила свет».

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