В 2024 году Таганрог установил рекорд по числу туристов

За 11 месяцев 2024 года Таганрог посетили более 600 тыс. человек, что на 100 тыс. больше, чем за весь 2023 год. Об этом порталу «Ерш» сообщила начальник управления туризма и внешних связей администрации города Елена Поляниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В среднем туристы остаются в Таганроге на 2,5 суток. Более 70% из них приезжади в город отдыхать, 20% — были в командировках. Еще 4% посетили Таганрог в оздоровительных целях.

В летний период, по словам Елены Паляниченко, в Таганроге были заняты 90% номерного фонда. Напомним, с начала января в приморском городе начали взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания.

Дмитрий Ковалевский