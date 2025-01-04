В сторону Казани на мосту через Волгу образовалась пробка длиной 7 км
В Татарстане на мосту через Волгу в сторону Казани образовалась пробка длиной семь километров. По данным «Яндекс Карт», затор образовался в обе стороны движения.
Длина пробки в сторону Иннополиса составляет около 5 км.
Ранее ГАИ Татарстана предупредила жителей республики об ухудшении погодных условий на дорогах и рекомендовала по возможности отказаться от дальних поездок. 4–5 января ожидается гололедица, снежные заносы и снежная каша.