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В сторону Казани на мосту через Волгу образовалась пробка длиной 7 км

В Татарстане на мосту через Волгу в сторону Казани образовалась пробка длиной семь километров. По данным «Яндекс Карт», затор образовался в обе стороны движения.

Длина пробки в сторону Иннополиса составляет около 5 км.

Ранее ГАИ Татарстана предупредила жителей республики об ухудшении погодных условий на дорогах и рекомендовала по возможности отказаться от дальних поездок. 4–5 января ожидается гололедица, снежные заносы и снежная каша.

Диана Соловьёва

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