«Парма» в третий раз в сезоне обыграла БК «Локомотив-Кубань»

Баскетболисты «Пармы» в гостях 4 января победили «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ. Итог поединка 82:77. Все решилось вновь на последних секундах. Это третья победа пермской команды над этим соперником в текущем сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Самсон Руженцев, набравший 25 очков.

«Парма» занимает седьмое место в Единой лиге ВТБ и следующую игру в чемпионате проведет на родном паркете 11 января против ЦСКА.