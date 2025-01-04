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«Парма» в третий раз в сезоне обыграла БК «Локомотив-Кубань»

Баскетболисты «Пармы» в гостях 4 января победили «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ. Итог поединка 82:77. Все решилось вновь на последних секундах. Это третья победа пермской команды над этим соперником в текущем сезоне.

Фото: БК «Парма»

Фото: БК «Парма»

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Самсон Руженцев, набравший 25 очков.

«Парма» занимает седьмое место в Единой лиге ВТБ и следующую игру в чемпионате проведет на родном паркете 11 января против ЦСКА.

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