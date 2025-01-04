Lada Granta с пассажирами вылетела с дороги на подъезде к Ростову

В ДТП на подъезде к Ростову этим утром пострадали трое человек. По предварительным данным Госавтоинспекции по региону, Lada Granta под управлением 35-летнего водителя вылетела с дороги и перевернулась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Автомобилист превысил скорость, что и стало причиной аварии. Медики госпитализировали с травмами водителя и двух его пассажиров 1989 и 1990 годов рождения. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Дмитрий Ковалевский