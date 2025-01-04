В Лазаревском районе Сочи водитель погиб в ДТП

В аварии, произошедшей в Лазаревском районе, погиб 55-летний водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

ДТП случилось около 14:30 на автодороге Джубга — Сочи. Водитель Toyota RAV4 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Как отмечает служба спасения Сочи, дежурная смена ПСО №2 прибыла на место происшествия. Спасатели деблокировали тяжело пострадавшего мужчину и передали сотрудникам скорой помощи, он скончался.

Алина Зорина