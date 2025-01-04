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В «ПРО ТКО» прокомментировали проблемы с вывозом мусора в Индустриальном районе Перми

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «ПРО ТКО» прокомментировал сообщения в соцсетях о проблемах с вывозом мусора в Индустриальном районе Перми. Оператор связывает переполненные контейнерные площадки с «кратным увеличением мусора в праздничные выходные» и «отсутствием подъездных путей к контейнерным площадкам после обильных снегопадов».

Фото: telegram-канал «ЧП Пермь»

Фото: telegram-канал «ЧП Пермь»

«Работаем над тем, чтобы нормализовать график вывоза в районах Перми. Для ликвидации переполнения на проблемных маршрутах краевой столицы дополнительно привлекаем спецтехнику. 4 января три мусоровоза АО «ПРО ТКО» сверхурочно выехали для оказания помощи новому подрядчику, зашедшему на территорию, в вывозе мусора в Индустриальном районе», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе оператора. В «ПРО ТКО» добавили, что подрядчик уже вывез мусор с одной из наиболее заполненных контейнерных площадок по адресу ул. Советской Армии, 60.

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