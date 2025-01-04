В Ульяновской области на родники в новом году выделили в два раза меньше средств

По поручению губернатора Ульяновской области Алексея Русских на благоустройство родников в 2025 году из областного бюджета будет выделено 3 млн руб., сообщила в субботу пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маришкин родник в Ульяновске

Фото: Александр Брагин Маришкин родник в Ульяновске

Фото: Александр Брагин

Отмечается, что средства будут выделены по региональной госпрограмме «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области». Учитывая, что на благоустройство родников выделяется ограниченная сумма, профинансированы будут работы по тем родникам, по которым муниципальные образования подадут соответствующие заявки до 5 февраля.

На объектах будет выполнен комплекс работ: уборка прилегающей территории, ремонт или замена каптажных сооружений, создание удобных подходов, в том числе лестниц и дорожек, установка навесов или крытых конструкций для защиты источника от внешних воздействий, монтаж или реконструкция системы сбора и отвода воды, обустройство мест для отдыха — установка скамеек, беседок и других элементов, размещение табличек с данными о характеристиках воды и историей родника, поясняет пресс-служба, отмечая, что родники становятся дополнительными объектами для посещения и развития экологического туризма в регионе.

Предполагается, что выделенных на 2025 год средств хватит на благоустройство 20 родников. В прошлом году было благоустроено 34 родника (планировалось 35) в 18 районах области, а также в Ульяновске и Димитровграде, на эти цели было выделено 7 млн руб.

Всего в Ульяновской области более 1500 родников. Из них 180 родников закреплены за местными администрациями, 86 — за частными предприятиями и организациями, 69 — за старостами сел и активными гражданами, 55 — за муниципальными предприятиями коммунального хозяйства, 46 — за религиозными организациями, 41 — за образовательными учреждениями, 19 — за прочими бюджетными организациями. Значительная часть родников (около 900) остается неблагоустроенной.

По данным регионального минприроды, программа по благоустройству родников в регионе реализуется уже более 12 лет, за это время приведено в порядок около 600 родников, затраты на благоустройство составили всего 55 млн руб.

Сергей Титов, Ульяновск