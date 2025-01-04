Водитель упавшего в Москву-реку автомобиля погиб

Водолазы обнаружили автомобиль, который протаранил бетонное ограждение Лужнецкой набережной и упал в Москву-реку, в 15 м от берега. Водитель машины погиб, сообщил московский департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Работы по извлечению автомобиля из реки продолжаются.

Автомобиль упал в Москву-реку сегодня днем, 4 января. Видео с происшествием опубликовала столичная прокуратура. Позднее ведомство сообщило об обнаружении тела мужчины 1981 года рождения, находившегося в упавшем в реку автомобиле. Агентство «Москва» писало, что за рулем находилась женщина.