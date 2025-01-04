В 2024 году бюджет отрасли образования в Сочи превысил 10 млрд рублей

Бюджет образования Сочи в 2024 году превысил 10 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

По словам мэра Андрея Прошунина, бюджет отрасли в 2024 году превысил предыдущий на 20% и составил 10,4 млрд руб. В этом году в Сочи увеличили до 20 тыс. руб. компенсацию за наем жилья педагогам, сохранили льготный проезд в общественном транспорте, для учителей и наставников — систему финансового стимулирования за особые профессиональные успехи. С 1 января 2025 года педагоги, взявшие ипотеку, будут получать ежемесячную компенсацию в размере 20 тыс. руб.

В 2024 году количество школьников в Сочи достигло рекордного уровня — более 80 тыс. Несмотря на это, удалось сократить число учащихся во вторую смену, достигнув показателя в 31%. Это стало возможным благодаря открытию нового корпуса гимназии №9, рассчитанного на 1,1 тыс. мест, в селе Раздольное Хостинского района.

В 2024 году очередь в детские сады уменьшилась на 10,6%. Это стало возможным благодаря открытию блока на 80 мест в детском саду №125 в Лазаревском районе. В целом в прошлом году были завершены строительные и монтажные работы по возведению трех детских садов, рассчитанных на 930 мест, и школы на 801 место. Помимо этого, был проведен капитальный ремонт спортивного зала школы №87, кровли гимназий №1 и 15, внутренних помещений гимназии №76, фасада и входной зоны школы №65 на улице Турчинского, спортивной площадки лицея №95, а также здания ЦДО «Хоста» на улице Шоссейной. Также на территории школ было обустроено 42 площадки с уличными тренажерами.

В этом году на курорте было реализовано 15 проектов в рамках школьного инициативного бюджетирования. Все они были обеспечены муниципальным финансированием в размере 13 млн руб. Также состоялся конкурс инициативных проектов среди дошкольных образовательных учреждений. Общий объем привлеченных средств, включая муниципальные платежи, превысил 2,2 млн руб.

Продолжается практика поощрения педагогов, ставших призерами конкурсов разного уровня. В течение года в них приняли участие около 400 учителей. 16 из них стали победителями, призерами и лауреатами на федеральном уровне, а 36 педагогов и руководителей — на краевом. В 2024 году 277 детей получили премию главы города за выдающиеся способности в учебной, научно-исследовательской, художественно-творческой и спортивной деятельности. На выплаты педагогам и ученикам из городского бюджета выделили 9,3 млн руб.

В 2024 году в Сочи, благодаря развитию материально-технической базы образовательных учреждений и повышению квалификации педагогов, был отмечен значительный рост числа школьников, получивших медали «За особые успехи в учении». Количество таких медалистов составило 264 человека, что почти на 40% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) были достигнуты высокие результаты. Так, один из сочинских учеников стал единственным в крае, кто набрал 300 баллов по профильной математике, физике и информатике. Еще трое ребят набрали по 200 баллов, а количество стобалльников в городе составило 19.

Алина Зорина