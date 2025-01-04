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По факту ДТП в Тюменском районе, где погибли три человека, начата проверка

Прокуратура Тюменского района начала проверку по факту ДТП, в котором погибли три человека, еще один получил травмы, сообщили в пресс-службе ведомства.

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ДТП произошло на 171-ом км федеральной автодороги Курган — Тюмень, в нем погибли три человека, еще один получил травмы

ДТП произошло на 171-ом км федеральной автодороги Курган — Тюмень, в нем погибли три человека, еще один получил травмы

Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

ДТП произошло на 171-ом км федеральной автодороги Курган — Тюмень, в нем погибли три человека, еще один получил травмы

ДТП произошло на 171-ом км федеральной автодороги Курган — Тюмень, в нем погибли три человека, еще один получил травмы

Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

ДТП произошло на 171-ом км федеральной автодороги Курган — Тюмень, в нем погибли три человека, еще один получил травмы

ДТП произошло на 171-ом км федеральной автодороги Курган — Тюмень, в нем погибли три человека, еще один получил травмы

Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

ДТП произошло на 171-ом км федеральной автодороги Курган — Тюмень, в нем погибли три человека, еще один получил травмы

ДТП произошло на 171-ом км федеральной автодороги Курган — Тюмень, в нем погибли три человека, еще один получил травмы

Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

ДТП произошло на 171-ом км федеральной автодороги Курган — Тюмень, в нем погибли три человека, еще один получил травмы

ДТП произошло на 171-ом км федеральной автодороги Курган — Тюмень, в нем погибли три человека, еще один получил травмы

Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

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ДТП произошло на 171-ом км федеральной автодороги Курган — Тюмень, в нем погибли три человека, еще один получил травмы

Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

ДТП произошло на 171-ом км федеральной автодороги Курган — Тюмень, в нем погибли три человека, еще один получил травмы

Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

ДТП произошло на 171-ом км федеральной автодороги Курган — Тюмень, в нем погибли три человека, еще один получил травмы

Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

ДТП произошло на 171-ом км федеральной автодороги Курган — Тюмень, в нем погибли три человека, еще один получил травмы

Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

ДТП произошло на 171-ом км федеральной автодороги Курган — Тюмень, в нем погибли три человека, еще один получил травмы

Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, ДТП произошло на 171-ом км федеральной автодороги Курган - Тюмень. Предварительно, автомобиль Hyundai, ехавший в сторону Тюмени, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Foton, перевозившим трубы.

В результате погибли 52-летний водитель и 34-летний пассажир Hyundai, личность еще одного погибшего устанавливается. Водитель Foton, 56-летний мужчина, получил травму колена.

Установлено, что после ДТП до приезда спецслужб автомобиль Lexus въехал в трубу, выпавшую из фуры, и опрокинулся. Ехавшая в Lexus супружеская пара не пострадала.

Прокуратурой Тюменского района будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Анастасия Таначева

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