По факту ДТП в Тюменском районе, где погибли три человека, начата проверка
Прокуратура Тюменского района начала проверку по факту ДТП, в котором погибли три человека, еще один получил травмы, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Госавтоинспекции Тюменской области, ДТП произошло на 171-ом км федеральной автодороги Курган - Тюмень. Предварительно, автомобиль Hyundai, ехавший в сторону Тюмени, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Foton, перевозившим трубы.
В результате погибли 52-летний водитель и 34-летний пассажир Hyundai, личность еще одного погибшего устанавливается. Водитель Foton, 56-летний мужчина, получил травму колена.
Установлено, что после ДТП до приезда спецслужб автомобиль Lexus въехал в трубу, выпавшую из фуры, и опрокинулся. Ехавшая в Lexus супружеская пара не пострадала.
Прокуратурой Тюменского района будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.