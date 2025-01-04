Губернатор Самарской области попал под подозрение СБУ

«Получил информацию о том, что СБУ предъявило подозрение в мой адрес, якобы о финансировании террористической деятельности оккупационной армии РФ (ч. 4 ст. 110-2 УК Украины)», — сообщил в субботу, 4 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Федорищев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вячеслав Федорищев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По его словам, СБУ сообщает, что господин Федорищев «неоднократно приезжал на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей Украины», передавал российским оккупационным войскам средства РЭБ, провизию, бронежилеты, ударные дроны и транспорт».

«Не понимаю только одного. Почему только подозрение?! Приезжал и продолжу это делать. Только не на “оккупированные территории”, а в наши российские регионы. С гуманитарной помощью жителям, с военной помощью для наших бойцов и командиров, которые сражаются за свободу и правду. И делаю это не только лично, но и с большой командой единомышленников. Наши усилия будут только нарастать, ровно до того момента пока не победим! А это случится уже скоро», — подчеркнул губернатор.

Андрей Васильев