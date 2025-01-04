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С начала года на Кубани родился 341 ребенок

С начала 2025 года в Краснодарском крае появился на свет 341 ребенок. Об этом сообщает в своем Telegram-канале заместитель губернатора Анна Минькова.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В крае родились 180 мальчиков и 161 девочка, в том числе три двойни. Лидерами по числу новорожденных являются Краснодар, Сочи, Новороссийск и Армавир.

Больше половины случаев рождения регистрируются онлайн с помощью сервиса «Рождение ребенка». Он позволяет получить первый документ для каждого четвертого малыша в стране, не посещая ЗАГС. В прошлом году через этот сервис было зарегистрировано свыше 33 тыс. детей, что составляет 66% от общего числа родившихся.

Алина Зорина

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