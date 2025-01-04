В Японии умерла старейшая жительница Земли

Старейшая жительница Японии и самый пожилой человек в мире Томико Итоока умерла в возрасте 116 лет. Представитель дома престарелых города Асия, в котором госпожа Итоока находилась с 2019 года, сообщил агентству Kyodo, что смерть наступила по естественным причинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В мае 2024 года Томико Итоока (на фото) отметила свой 116-й день рождения

Фото: Ashiya City / AP В мае 2024 года Томико Итоока (на фото) отметила свой 116-й день рождения

Фото: Ashiya City / AP

Томико Итоока родилась в мае 1908 года в японской Осаке. В 20 лет женщина вышла замуж, после чего родила четверых детей. Томико Итоока овдовела в 1979-м, когда ей исполнился 71 год, однако продолжала вести активный образ жизни и заниматься спортом.

Томико Итоока была признана старейшей жительницей Земли и самой старой из живущих в мире людей в сентябре 2024 года. В тот момент ей исполнилось 116 лет и 116 дней. До нее старейшим человеком на Земле считалась испанка Мария Браньяс Морера. Она умерла в августе 2024-го в возрасте 117 лет и 169 дней.