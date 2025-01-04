В Самарской области за сутки случилось 13 пожаров

На тушение 12 пожаров в районах Самарской области выезжали спасатели подразделений регионального ГУ МЧС, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Из них в двух случаях горели надворные постройки, в трех случаях горели частные бани, в Кинельском районе горел частный дом, в Новокуйбышевски и с Тольятти горел мусор, еще в Тольятти горел торговый павильон, а в Красноярском районе —неэксплуатируемое строение.

Еще один пожар произошел в Красноглинском районе Самары, где горели два неэксплуатируемых строения.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

В Оренбургской области за минувшие сутки произошло пять техногенных пожаров и один пожар в квартире на улице Уральской в Новотроицке, где причиной воспламенения стало неисправное электрооборудование. Также погибших и пострадавших нет.

Андрей Васильев