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Ветлечебница нового пермского зоопарка получила лицензию

Ветеринарная лечебница в санитарно-карантинном блоке нового комплекса пермского зоопарка получила лицензию на работу. Также, как сообщает telegram-канал «Пермь-300. Все реально!» процедуру лицензирования прошли кормокухня, вольеры для копытных, хищников и хищных птиц. Сейчас зоологи готовят эти вольеры для размещения животных.

Строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорный ведется с 2017 года. Открытие может состоятся летом 2025 года. Оценочная стоимость зоопарка комплекса составляет 7,06 млрд руб.

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