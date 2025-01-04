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Жителей Сочи предупреждают об ухудшении погодных условий

В Сочи ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С вечера и до конца суток 4 января, а также ночью и утром 5 января в Сочи и ФТ Сириус прогнозируется местами сильный дождь и гроза. В предгорьях и низких горах ожидаются осадки, переходящие в мокрый снег. Порывы ветра могут достигнуть 15–20 м/с. На море шторм 2–3 балла, ночью до 4 баллов.

По распоряжению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы приведены в состояние повышенной готовности. В зависимости от погодных условий будут принимать решение о возможности доступа на пляжи.

Жителям и гостям города настоятельно рекомендуется воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. Также следует принять все необходимые меры предосторожности.

Алина Зорина

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