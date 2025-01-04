На дорогах Свердловской области в оттепель работали 375 снегоуборочных машин

За минувшие сутки на дорогах Свердловской области работали 375 снегоуборочных машин, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, в большинстве районов 3-4 января прошел небольшой снег, местами метель. В отдельных районах на дорогах образовался гололед, а на проводах - отложился мокрый снег. В связи с погодными условиями на дороги региона было выведено 240 комбинированных дорожных машин, 61 автогрейдеров, 28 автомобилей с отвалом, 46 единиц прочей техники.

Чтобы обеспечить безопасность, на проезжую часть израсходовано 3,9 тыс. куб. м. пескосоляной смеси. Сообщается, что специалисты продолжат работать до полного устранения зимней скользкости на проезжей части.

Анастасия Таначева