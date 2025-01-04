На дорогах Свердловской области в оттепель работали 375 снегоуборочных машин
За минувшие сутки на дорогах Свердловской области работали 375 снегоуборочных машин, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, в большинстве районов 3-4 января прошел небольшой снег, местами метель. В отдельных районах на дорогах образовался гололед, а на проводах - отложился мокрый снег. В связи с погодными условиями на дороги региона было выведено 240 комбинированных дорожных машин, 61 автогрейдеров, 28 автомобилей с отвалом, 46 единиц прочей техники.
Чтобы обеспечить безопасность, на проезжую часть израсходовано 3,9 тыс. куб. м. пескосоляной смеси. Сообщается, что специалисты продолжат работать до полного устранения зимней скользкости на проезжей части.