На Кубани за 2024 года отреставрировали более 50 памятников архитектуры

За 2024 год в Краснодарском крае отреставрировали больше 50 памятников архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, реставрация держится под строгим контролем, ее доверяют только опытным и надежным специалистам. Необходимо сохранить уникальный облик городов края и станиц для будущих поколений.

В 2024 году в регионе были проведены реставрационные и проектные работы более чем на 170 объектах культурного наследия. Из них 52 памятника были полностью отреставрированы. Одним из таких объектов стало «Епархиальное училище» в Краснодаре. Процесс обновления длился три года. Специалисты провели замену кирпичной кладки и лепного декора на главном и дворовых фасадах, а также капитально отремонтировали помещения на втором этаже и установили современное освещение.

В Краснодаре восстановили исторический облик дома купцов Аведовых. Специалисты провели реставрационные работы, обновив штукатурку, воссоздав утраченные элементы декора и отреставрировав кованые балконы. В здании бывшей «Пятой женской гимназии Хрусталевой», расположенном на пересечении улиц Чапаева и Красноармейской, заменили окна, металлические кованые ограждения решеток на фасадах и деревянные дверные блоки.

В Анапе было восстановлено здание, в котором ранее размещался штаб военно-морской базы. Специалисты вернули утраченные участки стен и архитектурных деталей, а также восстановили оконные и дверные блоки и деревянный декор фасадов и крыльца.

В 2025 году работы продолжатся на 27 объектах. Среди них — дома архитектора А. П. Косякина, подрядчика Ф. М. Акулова и купца С. Н. Баронова в Армавире, а также Всесвятское кладбище и здание армянского церковно-приходского попечительства в Краснодаре. Кроме того, работы запланированы в санаториях «Кудепста» и «Волна» в Сочи и на даче градоначальника Н. А. Воронова. По остальным памятникам, которые были включены в план ремонтно-реставрационных работ в 2024 году, продолжается разработка проектной документации.

Алина Зорина