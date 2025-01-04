В Самаре объявлен режим «черное небо»

Приволжское упpавление по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды (ФГБУ «Пpиволжское УГМС», Самара) на своем официальном сайте разместило информацию о неблагоприятных метеоусловиях (такой режим еще называют «режимом четного неба).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, в период с 19 часов 3 января до 09 часов 4 января, а также с 19 часов 5 января до 13 часов 6 января для источников выбросов Самары ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим УГМС объявило неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Предупреждение передано на предприятия Самары — АО «Куйбышевский НПЗ» и ООО «СКС», отмечает УГМС.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности — это метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Они представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. В случае НМУ 1 степени жителям населенных пунктов рекомендуется ограничить свое пребывание на улице, проводить проветривание помещений только кондиционерами, проводить занятия физкультурой и спортом в закрытых спортивных комплексах.

Предприятиям при этом рекомендуется снизить выбросы загряхгяющих веществ в атмосферный воздух на 15-20%.

Андрей Васильев