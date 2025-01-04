В Новом Уренгое при пожаре в доме пострадали три человека, погибли 16 кошек
В многоквартирном доме по адресу проспект Губкина, 28 в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) утром в воскресенье, 4 января, произошел пожар. По данным МЧС региона, на момент прибытия пожарных наблюдалось плотное задымление на 7-ом, 8-ом и 9-ом этажах.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Как сообщили в пресс-службе ведомства, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 31 человек. Еще 13 человек, в том числе пятеро детей, были спасены. Пожар был потушен через час.
В результате произошедшего пострадали три человека, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в городскую больницу. При пожаре погибли 16 кошек и четыре собаки.
На площади 8 кв. м. повреждена кухонная мебель и бытовая техника, закопчена квартира по всей площади, а также подъезд на 8-ом и 9-ом этажах.
Сейчас спасатели устанавливают причину пожара и ущерб.