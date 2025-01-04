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Коммерсантъ FM
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В Польше начали расследование в отношении экс-главы Минобороны

Национальная прокуратура Польши инициировала расследование в отношении экс-министра обороны Антония Мацеревича. Его подозревают в дипломатической измене.

Фото: Leon Neal / Pool Photo / AP

Фото: Leon Neal / Pool Photo / AP

Ведомство утверждает, что руководивший Минобороны с 2015 по 2018 год Антоний Мацеревич помешал Польше присоединиться к международной программе «Карконоше» по закупке самолетов-заправщиков. Из-за решения господина Мацеревича бюджету страны был нанесен ущерб, превышающий €473 тыс. Также действия Антония Мацеревича могли снизить военный потенциал Польши и негативно повлиять на стратегическую безопасность государства, считает надзорное ведомство.

Расследование было начато после заявления главы Службы военной контрразведки Польши и председателя комиссии по расследованию российского и белорусского влияния генерала Ярослава Строжика. Оно поступило в прокуратуру 28 ноября 2024 года. По статье о дипломатической измене (ст. 129 УК Польши) Антонию Мацеревичу может грозить до десяти лет лишения свободы.

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