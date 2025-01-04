В Польше начали расследование в отношении экс-главы Минобороны

Национальная прокуратура Польши инициировала расследование в отношении экс-министра обороны Антония Мацеревича. Его подозревают в дипломатической измене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leon Neal / Pool Photo / AP Фото: Leon Neal / Pool Photo / AP

Ведомство утверждает, что руководивший Минобороны с 2015 по 2018 год Антоний Мацеревич помешал Польше присоединиться к международной программе «Карконоше» по закупке самолетов-заправщиков. Из-за решения господина Мацеревича бюджету страны был нанесен ущерб, превышающий €473 тыс. Также действия Антония Мацеревича могли снизить военный потенциал Польши и негативно повлиять на стратегическую безопасность государства, считает надзорное ведомство.

Расследование было начато после заявления главы Службы военной контрразведки Польши и председателя комиссии по расследованию российского и белорусского влияния генерала Ярослава Строжика. Оно поступило в прокуратуру 28 ноября 2024 года. По статье о дипломатической измене (ст. 129 УК Польши) Антонию Мацеревичу может грозить до десяти лет лишения свободы.