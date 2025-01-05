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Суд решил ликвидировать «Региональный центр помощи» нижегородкой ТПП

Суд в конце декабря 2024 года рассмотрел иск о ликвидации благотворительного фонда «Региональный центр помощи» Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Согласно карточке дела, с иском вышло главное управление Минюста РФ по региону.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Истец указал, что организация не представила в управление обязательные сведения и отчеты за 2022-2023 годы, а мониторинг открытых Интернет-источников показал, что в информационном пространстве отсутствуют сведения о ведении фондом уставной деятельности.

Суд удовлетворил иск и решил ликвидировать благотворительный фонд «Региональный центр помощи» ТПП Нижегородской области.

По данным ЕГРЮЛ, организацию создали в 2014 году, президент - Александр Владимирович Насухин. Фонд зарегистрирован по тому же адресу, что и ТПП – на улице Нестерова, 31 в Нижнем Новгороде.

Галина Шамберина

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