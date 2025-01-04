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В Оренбурге СУ СКР проверяет фитнес-центр, где посетителей ударило электротоком

В Оренбурге организована процессуальная проверка одного из известных фитнес-центров, в котором посетители подверглись воздействию электрического тока, сообщило СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, проверка начата после публикаций о происшествии в соцсетях и региональных СМИ. Процессуальная проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее сообщалось, что 2 января посетители одного из фитнес-центров Оренбурга, среди которых были дети, находясь в джакузи и бассейне, подверглись воздействию электрического тока. По слова посетителей, неожиданно тех, кто находился в бассейне и в джакузи стало трясти, у людей судорогой сводило ноги и руки. Удары током прекратились только после того как было полностью отключено электричество. По информации посетителей, некоторым пострадавшим потребовалась помощь медиков скорой помощи.

В СУ СКР отмечают, что следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрошены руководство и работники фитнес-центра, а также изъята соответствующая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В случае принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ), виновным может грозить наказание до двух лет лишения свободы, а если выяснится, что это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, то, в соответствии с ч. 2 ст. 238 наказание может быть до шести лет лишения свободы.

Андрей Васильев

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