Нижегородским животноводам в 2024 году компенсировали 380 млн рублей затрат

Из бюджета Нижегородской области в 2024 году компенсировали 380,4 млн рублей затрат предприятиям, реализовавшим проекты в отрасли животноводства, сообщили «Ъ-Приволжье» в региональном министерстве сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее в министерстве сообщали, что всего в 2024 году область субсидировала строительство 19 и реконструкцию шести животноводческих комплексов общей мощностью почти 9 тыс. скотомест. Общий объем инвестиций в эти проекты со стороны предприятий составил около 3 млрд руб.

Галина Шамберина