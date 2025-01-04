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Имя Мустая Карима увековечат в Нижнем Новгороде

Комитет по увековечению в Нижнем Новгороде одобрил предложение международного союза общественных объединений "Всемирный курултай (конгресс) башкир" об увековечении памяти башкирского поэта Мустафы Сафича Каримова (Мустая Карима). Об этом говорится в решении комитета, опубликованном на сайте гордумы.

Памятник Мустаю Кариму в центре Уфы

Памятник Мустаю Кариму в центре Уфы

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Памятник Мустаю Кариму в центре Уфы

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

С инициативой "Всемирный курултай (конгресс) башкир" ранее вышел в адрес губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В сентябре 2024 года комитет уже рассматривал эту инициативу, но тогда решил ее отложить. На новом заседании комитет все же одобрил ее и рекомендовал городской комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры присвоить имя Мустая Карима элементу планировочной структуры. Когда комиссия определится с тем, какому именно элементу присвоить имя башкирского поэта, вопрос вынесут на гордуму.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», именем Мустая Карима назван круизный теплоход, построенный на нижегородском заводе «Красной Сормово».

Галина Шамберина

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