В новогоднюю ночь ледовый городок на пермской эспланаде посетили 23,5 тысячи человек

Ледовый городок на эспланаде в Перми в новогоднюю ночь посетили более 23,5 тысяч человек. Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин в своем telegram-канале. По словам градоначальника, «праздник прошел спокойно и без происшествий», а «серьезных нарушений общественного порядка зафиксировано не было».

По данным департамента общественной безопасности администрации Перми, в новогоднюю ночь безопасность горожан обеспечивали сотрудники полиции, 100 сотрудников частных охранных организаций и Росгвардия. Рядом с главным ледовым городком несли дежурство все экстренные службы, в том числе специалисты Пермской городской службы спасения, врачи скорой помощи.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 47 звонков граждан. За сутки с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года сотрудники Пермской городской службы спасения выезжали по звонкам пермяков 14 раз, в основном, по бытовым причинам, например, для открытия заклинивших замков.