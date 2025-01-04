Вылет самолета из Челябинска в Москву задержится почти на десять часов

Авиарейс направлением Челябинск — Москва перенесен почти на десять часов вперед. Кроме того, из-за ограничений на работу аэропорта Пулково были задержаны отправления самолетов из южноуральской столицы в Санкт-Петербург.

Самолет из Челябинска в Москву должен был вылететь 4 января в 5:50. Согласно онлайн-табло аэропорта имени Курчатова, время отправления изменено на 16 часов вечера. Авиарейс выполняет перевозчик Ural Airlines.

Кроме того, из Челябинска в Санкт-Петербург утром 4 января почти на два часа были задержаны вылеты четырех самолетов. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале, в аэропорту Пулково в 7:45 по местному времени вводился временный запрет на прием и отправление авиарейсов «для обеспечения безопасности полетов гражданских судов». В настоящий момент ограничения сняты, все четыре самолета направлением Челябинск — Санкт-Петеребург вылетели.