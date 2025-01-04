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В Казани в ДТП со «Шкодой» и погрузчиком пострадал человек

В Казани произошло ДТП с участием автомобиля «Шкода Октавия» и мини-погрузчика. В столкновении пострадал один человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ Казани.

ДТП произошло в 04:00 на Вознесенском тракте. 43-летний гражданин Турции со стажем вождения 16 лет ехал за рулем «Шкоды Октавия» со стороны ул. Гвардейской в направлении ул. Жиганова. По данным ГАИ Казани, водитель не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение со следовавшим впереди в попутном направлении мини-погрузчиком.

В результате ДТП 31-летний водитель погрузчика был госпитализирован. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили из медучреждения.

Диана Соловьёва

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