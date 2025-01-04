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На горе Сююрю-Бурун в Крыму спасли двух туристов

Спасатели эвакуировали с горы Сююрю-Бурун двух туристов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

В Ялте на горе двое туристов не смогли спуститься в темноте и обратились за помощью. На поиски выехала горная поисково-спасательная часть Специализированного отряда МЧС России. Туристам не понадобилась медицинская помощь. В операции участвовали три спасателя и одна единица техники.

МЧС России напоминает, что не стоит идти в горы без подготовки и мер безопасности. Туристам рекомендуют не совершать экстремальных восхождений для контента в соцсети и острых ощущений. Нельзя подходить к обрывам и местам обрушения породы, а также стоит регистрировать даже небольшую группу путешественников.

Алина Зорина

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