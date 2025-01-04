Водные турмаршруты в Азов запустят из Таганрога и Ейска

Новые водные маршруты в Азов готовятся запустить из Таганрога и Ейска весной 2025 года. Об этом порталу «Ерш. Азов» рассказала начальник городского отдела развития туризма Оксана Кочевная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По ее словам, в Азов гости из Таганрога и Ейска будут прибывать на судах «Метеор». Однако с запуском трансфера из приморского города возникает проблема — необходимо дождаться открытия для гражданских судов навигации в Азовском море.

К апрелю гиды завершат разработку туристических программ. В нее намерены включить осмотр валов Азовской крепости, гошпитального сада и порохового погреба со спуском к Генуэзской стене. Гости города посетят ресторан–музей «Крепостной вал» и ресторан Soho Grand Hotel. Стоимость экскурсий рассчитают позже, весной, когда будут готовы маршруты. Однако первые туристы смогут познакомиться с историей Азова бесплатно.

С администрациями обоих городов — сообщила Оксана Кочевая — уже есть договоренность об организации обратных рейсов. Одна из турфирм Таганрога заявила о готовности организовывать экскурсии для туристов из Азова.

Дмитрий Ковалевский