Из Сочи отправили первый рейс в Нальчик
Аэропорт Сочи вместе с авиакомпанией «Азимут» отправил первый рейс в Нальчик. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Перелеты с 4 по 18 февраля будут выполняться раз в неделю по субботам на воздушных судах «Сухой Суперджет 100». Они рассчитаны на 100 пассажиров.
В зимнем расписании полетов авиакомпания «Азимут» является единственным перевозчиком, предлагающим прямые рейсы по маршруту Сочи — Нальчик — Сочи. С 19 февраля планируют добавить еще один рейс по средам.