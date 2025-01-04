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Из Сочи отправили первый рейс в Нальчик

Аэропорт Сочи вместе с авиакомпанией «Азимут» отправил первый рейс в Нальчик. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Перелеты с 4 по 18 февраля будут выполняться раз в неделю по субботам на воздушных судах «Сухой Суперджет 100». Они рассчитаны на 100 пассажиров.

В зимнем расписании полетов авиакомпания «Азимут» является единственным перевозчиком, предлагающим прямые рейсы по маршруту Сочи — Нальчик — Сочи. С 19 февраля планируют добавить еще один рейс по средам.

Алина Зорина

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