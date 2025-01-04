На Кубани за сутки родились три двойни

За прошедшие сутки в Краснодарском крае на свет появились три двойни. Всего родились 125 детей, сообщает в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В регионе родились 58 девочек и 67 мальчиков. Наибольшее число детей появилось в Краснодаре — 58, в Сочи — 15.

В Анапе родился один ребенок, в Армавире — пять, а в Новороссийске — 16. По одному малышу родилось в Лабинском, Тихорецком и Приморско-Ахтарском районах. По два — в Ейском, Белореченском и Динском районах.

Алина Зорина