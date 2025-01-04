Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ульяновской области в пожаре погибли две женщины

В селе Шаховском Павловского района Ульяновской области в пожаре погибли две женщины, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Садовой поступило в региональное ГУ МЧС 3 января в 22.01. К моменту прибытия пожарных в частном деревянном доме уже шел дым из-под кровли, наблюдалось открытое горение.

Пожар был потушен, но после осмотра помещений после пожара в доме были обнаружены тела двух женщин — проживавшей в этом доме пенсионерки и ее соседки.

К тушению привлекались 22 человека и 11 единиц техники.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС. Доследственную проверку проводит СУ СКР, ход проверки взяла под свой контроль прокуратура Павловского района.

Андрей Васильев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...