В Ульяновской области в пожаре погибли две женщины

В селе Шаховском Павловского района Ульяновской области в пожаре погибли две женщины, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Садовой поступило в региональное ГУ МЧС 3 января в 22.01. К моменту прибытия пожарных в частном деревянном доме уже шел дым из-под кровли, наблюдалось открытое горение.

Пожар был потушен, но после осмотра помещений после пожара в доме были обнаружены тела двух женщин — проживавшей в этом доме пенсионерки и ее соседки.

К тушению привлекались 22 человека и 11 единиц техники.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС. Доследственную проверку проводит СУ СКР, ход проверки взяла под свой контроль прокуратура Павловского района.

Андрей Васильев