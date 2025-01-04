Пожар на склоне горы у города Тырныауза потушили

Пожар на склоне горы Тотур-Баши в окрестностях города Тырныауз в Кабардино-Балкарии полностью ликвидирован, сообщило региональное управление МЧС. Площадь возгорания составила 10 тыс. кв. м.

Первое сообщение о возгорании сухой травы на склоне Тотур-Баши поступило в МЧС вечером 3 января. Поначалу огонь охватил 700 кв. м. По словам главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, предварительно — причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В МЧС отметили, что обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

К тушению огня привлекались 26 специалистов регионального МЧС, 11 человек от Эльбрусского лесничества и 6 единиц техники.