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В Татарстане завершили строительство маслоэкстракционного цеха

В Камско-Устьинском районе Татарстана, в селе Большие Кармалы завершили строительство маслоэкстракционного цеха. Об этом сообщает «Татар-информ».

В цехе будут прессовать масличные семена подсолнечника и получать из них растительное масло. За день линия переработки потребляет около 16 тонн семян. Планируется, что производительность цеха составит 5 тыс. тонн в год.

Объект ввели в эксплуатацию за год. Строительные работы начались в январе 2024 г., в декабре на объекте завершились пусконаладочные работы. После этого на производстве запустили переработку семян подсолнечника и выпустили пробную партию подсолнечного масла.

Диана Соловьёва

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