В Татарстане на строительство дорог в 2025 году направят 7 млрд рублей

В 2025 году в Татарстане на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и мостов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выделят 7 млрд руб. из федерального бюджета. Об этом сообщает агентство «Татмедиа» со ссылкой на Миндортранс республики.

В программы в Татарстане планируют поддерживать не менее 85% нормативного состояния автомобильных дорог агломераций и региональных дорог, входящих в опорную сеть России. К 2030 году собираются достичь 60% нормативного состояния региональных дорог. В 2025 году планируется достигнуть не менее 52,2% нормативного состояния.

По нацпроекту также предусмотрены мероприятия по развитию интеллектуальных транспортных систем (ИТС). На эти цели направят 97 млн руб. из федерального бюджета. В 2025 году запланирована модернизация светофорных объектов, подсистемы мониторинга транспортного потока и видеонаблюдения в Казани и Набережных Челнах.

Диана Соловьёва