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Волонтерский штаб в Анапе возобновил свою работу

В селе Витязево возобновил работу волонтерский штаб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сегодня в 8:00 волонтерский штаб открылся для добровольцев со всей России. Там могут зарегистрироваться все желающие помочь в уборке загрязненного мазутом песка на пляжах в Анапе.

В волонтерском штабе можно получить весь необходимый для работы инвентарь и средства индивидуальной защиты: костюмы, сапоги, лопаты, респираторы, мешки для сбора загрязненного песка и перчатки. Штаб открыт ежедневно с 8:00 до 17:00.

Алина Зорина

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