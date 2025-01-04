В Башкирии компания получила без торгов 54 га земли для выращивания семян

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии предоставило без торгов ООО «Рассвет» в Кушнаренковском районе 53,6 га земли в рамках программы импортозамещения. Как сообщила пресс-служба республиканского правительства, инвестор планирует выращивать семена сои, яровой пшеницы, рапса и ячменя. Объем инвестиций — около 12 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 2022 по 2024 год земельные участки можно было получить по упрощенной процедуре без проведения торгов. Эта мера поддержки бизнеса и населения была утверждена правительством РФ для смягчения экономических последствий санкций, отмечается в сообщении.

ООО «Рассвет», по данным Rusprofile, зарегистрировано в селе Султанаево Кушнаренсковского района. Компания занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Владельцем является ООО «Агриколь». В 2023 году выручка составила 332 млн руб., чистая прибыль — 32 млн руб.

Майя Иванова