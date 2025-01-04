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Коммерсантъ FM
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Пять человек пострадали во время стрельбы в Вашингтоне

На северо-востоке Вашингтона произошла стрельба, в результате чего пострадали по меньшей мере пять человек, сообщила пресс-служба полицейского управления округа Колумбия. Все пострадавшие госпитализированы с ранениями. По предварительной информации, причиной стрельбы стал спор.

«Мужчина и женщина, обнаруженные на месте преступления, были доставлены в больницу в сознании и с нормальным дыханием. В больницу также доставлены еще двое мужчин. Пятый пострадавший — мужчина — также был ранен»,— сказано в публикации ведомства в соцсети Х.

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