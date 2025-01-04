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Коммерсантъ FM
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В Киргизии четыре рейса из России перенаправили из города Ош в Бишкек

Аэропорт киргизского города Ош не смог принять рейсы из четырех российских городов из-за тумана. Самолеты перенаправили в столицу Бишкек.

Маршрут изменили самолеты, следовавшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Екатеринбурга. Видимость на взлетно-посадочной полосе в городе Ош составляет 450–800 метров.

Об изменении маршрутов сообщило ОАО «Международный аэропорт Манас», в состав которого входят крупнейшие аэропорты страны. Ош — второй по величине город Киргизии после Бишкека.

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