Трамп предложил экс-главу российско-американского фонда на пост посла в Эстонии

Избранный президент США Дональд Трамп номинировал Романа Пипко на должность посла в Эстонии. Ранее он возглавлял Российско-американский фонд предпринимательства.

«Роман родился и вырос в Эстонии, он обладает серьезным опытом работы с правительствами других стран»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, господин Пипко вел переговоры вместе с американскими компаниями по поводу проектов в России, Монголии, Африке, Западной Европе и Эстонии.

Роман Пипко ранее представлял интересы США в Европейском банке реконструкции и развития. Он возглавлял Российско-американский фонд предпринимательства, который в 1995 году был объединен с Фондом поддержки российских крупных предприятий в Американский фонд инвестиций в России. Этот фонд ликвидировали в 2008 году.